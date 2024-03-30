Литвинов высказался о решении отменить матч «Спартака» после трагедии в «Крокусе»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как команда восприняла известие о трагедии в «Крокус Сити Холле», полученное в Баку перед запланированным товарищеским матчем с местным «Нефтчи».

«Когда пришли новости о теракте в «Крокусе», думать о чём-то другом было уже сложно. Не спали, переживали. И наутро уже ходили разговоры, что игра вряд ли состоится. Когда решение объявили, все отнеслись с пониманием. Было не до футбола. Уверен, нет обиды и у тех болельщиков, которые встретили нас в Азербайджане. «Спартак» много лет не был в Баку, местные красно-белые очень по нам соскучились», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Вечером 22 марта в примыкающем к МКАД подмосковном Красногорске произошёл теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», унёсший более 140 жизней. 23 марта московский «Спартак» должен был провести в Баку товарищеский матч с «Нефтчи», утром в запланированный день игры было официально объявлено о её отмене.