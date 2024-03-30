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«Ростов» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Динамо» в Москве

«Ростов» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Динамо» в Москве
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Официальный телеграм-канал «Ростова» опубликовал благодарственный пост, посвящённый болельщикам жёлто-синих, поддерживавшим команду во время выездного матча 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Спасибо за вашу поддержку», — гласит подпись к видеоролику, на котором игроки «Ростова» после игры отправляются к гостевой трибуне благодарить болельщиков.

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» состоялся 29 марта и завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. В составе жёлто-синих отличились полузащитник Кирилл Щетинин, опорный хавбек Данил Глебов и иранский вингер Мохаммад Мохеби, на счету которого два забитых мяча и результативный пас. Гол престижа бело-голубых забил на 79-й минуте игры бразильский полузащитник Бителло.

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