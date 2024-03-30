«Ростов» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Динамо» в Москве

Официальный телеграм-канал «Ростова» опубликовал благодарственный пост, посвящённый болельщикам жёлто-синих, поддерживавшим команду во время выездного матча 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

«Спасибо за вашу поддержку», — гласит подпись к видеоролику, на котором игроки «Ростова» после игры отправляются к гостевой трибуне благодарить болельщиков.

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» состоялся 29 марта и завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. В составе жёлто-синих отличились полузащитник Кирилл Щетинин, опорный хавбек Данил Глебов и иранский вингер Мохаммад Мохеби, на счету которого два забитых мяча и результативный пас. Гол престижа бело-голубых забил на 79-й минуте игры бразильский полузащитник Бителло.