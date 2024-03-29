«Могли забить больше». Карпин — о разгромной победе «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, не расстроила ли его реализация своих подопечных в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:4).

«Было бы глупо и смешно говорить про плохую реализацию, когда команда забивает четыре. Понятно, что особенно в первом тайме да и сразу в начале второго тайма, на пятой или десятой секунде, Щетинин ещё мог забить, потом он попал в перекладину. Понято, что могли забить больше, но и пропустить могли больше. Песьяков хорошо, здорово сыграл. Рональдо провёл великолепную игру. Сетовать на плохую реализацию смешно», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

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