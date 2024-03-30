Литвинов прокомментировал возвращение в строй после травмы в матче «Спартак» — «Факел»

Опорный полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как прошло его возвращение в строй после восстановления от травмы в домашнем матче 20-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (0:2).

«После игры в Петербурге, которую смотрел по телевизору, я полноценно присоединился к тренировкам с командой, и ближе к матчу после общения с главным тренером понимал, что могу получить время на поле. В итоге сыграл 20 минут, из которых постарался выжать максимум. Конечно, сразу включиться и найти свой темп после долгого перерыва было сложно. Тем более что «Факел» уже вел 2:0 и сел к своим воротам», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

22-летний опорный хавбек «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение во время зимних межсезонных сборов и пропустил первый весенний матч красно-белых в рамках 19-го тура РПЛ на выезде с «Зенитом» (0:0) 2 марта. 10 марта в домашней встрече 20-го тура с «Факелом» (0:2) футболист вышел на замену на 69-й минуте и отметился в протоколе жёлтой карточкой.