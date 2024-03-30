В «Милане» высказались о будущем Пиоли на посту главного тренера команды

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о будущем главного тренера итальянской команды Стефано Пиоли.

«Наш сезон пока что можно считать успешным. Как и в прошлом году, среди наших конкурентов появилась команда, превзошедшая все ожидания: тогда это был «Наполи», сейчас – «Интер». Но у Пиоли определённо положительная история в «Милане», ведь он вернул клуб в Лигу чемпионов, выиграл Скудетто.

Его часто критикуют, но он добился хороших результатов. Никто в нашем клубе никогда не говорил, что положение Пиоли находится под угрозой. Было бы неправильно оценивать его перспективы сейчас», – приводит слова Фурлани La Gazzetta dello Sport.

«Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды Стефано Пиоли 62 очка в 29 матчах.