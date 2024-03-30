Грэм Сунесс считает, что предстоящий уход Клоппа может помешать команде выиграть АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о давлении на команду в связи с уходом главного тренера Юргена Клоппа в конце сезона-2023/2024.

«Ливерпулю», который, как мне казалось, может выиграть этот чемпионат, придётся столкнуться с почти беспрецедентным уровнем эмоциональности в последних пяти домашних матчах Юргена Клоппа в качестве тренера.

От того, насколько хорошо команда справится с этим, будет зависеть завоевание второго титула за четыре года. И всё начинается с этих выходных. Необыкновенные эмоции на «Энфилде» всегда подпитывали «Ливерпуль» в важных матчах. Но сейчас, после девяти лет Клоппа в клубе, всё будет иначе.

Все здесь отчаянно хотят, чтобы он ушёл победителем, и эмоции зрителей будут создавать определённую форму давления, с которой ни «Манчестер Сити», ни «Арсеналу» в ближайшие семь недель сталкиваться не придётся. Поверьте, игрокам «Ливерпуля» будет нелегко», – приводит слова Сунесса Daily Mail.

26 января Клопп объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля». По словам 56-летнего специалиста, у него кончаются силы и энергия, чтобы продолжать работу.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За это время немец выиграл с клубом чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги. На международной арене «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64 очка).

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