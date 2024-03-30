Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Сунесс считает, что предстоящий уход Клоппа может помешать команде выиграть АПЛ

Грэм Сунесс считает, что предстоящий уход Клоппа может помешать команде выиграть АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о давлении на команду в связи с уходом главного тренера Юргена Клоппа в конце сезона-2023/2024.

«Ливерпулю», который, как мне казалось, может выиграть этот чемпионат, придётся столкнуться с почти беспрецедентным уровнем эмоциональности в последних пяти домашних матчах Юргена Клоппа в качестве тренера.

От того, насколько хорошо команда справится с этим, будет зависеть завоевание второго титула за четыре года. И всё начинается с этих выходных. Необыкновенные эмоции на «Энфилде» всегда подпитывали «Ливерпуль» в важных матчах. Но сейчас, после девяти лет Клоппа в клубе, всё будет иначе.

Все здесь отчаянно хотят, чтобы он ушёл победителем, и эмоции зрителей будут создавать определённую форму давления, с которой ни «Манчестер Сити», ни «Арсеналу» в ближайшие семь недель сталкиваться не придётся. Поверьте, игрокам «Ливерпуля» будет нелегко», – приводит слова Сунесса Daily Mail.

26 января Клопп объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля». По словам 56-летнего специалиста, у него кончаются силы и энергия, чтобы продолжать работу.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За это время немец выиграл с клубом чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги. На международной арене «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64 очка).

Материалы по теме
«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android