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Восходящая звезда «ПСЖ» прокомментировал свой первый гол за клуб, упомянув Месси

Восходящая звезда «ПСЖ» прокомментировал свой первый гол за клуб, упомянув Месси
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери вспомнил свой первый гол за парижский клуб и эмоции от его празднования.

«Когда я забил свой первый гол в Лиге 1, я праздновал это с Лионелем Месси… Я не могу в это поверить», — цитирует Заира-Эмери аккаунт Barça Worldwide в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Лионель Месси сейчас выступает за «Интер Майами», куда перебрался из «ПСЖ».

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