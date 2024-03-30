Новичок «Крыльев Советов» Ороско ответил, кто из игроков «Зенита» может доставить проблемы

Новичок «Крыльев Советов» вингер Франко Ороско ответил на вопрос, кто из игроков «Зенита» может доставить проблемы.

«Зенит» я знаю давно от Леандро Паредеса и других аргентинцев, которые там играли. Сейчас там много бразильцев. Костанца и Гарре немного мне рассказали, как они играют, строят игру.

Тренер нам говорил, что их левый фланг очень хороший. У них хорошо играет Клаудиньо, Артур. Многие игроки могут доставить неприятности», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ороско перешёл в «Крылья» из «Лануса» в феврале 2024 года в качестве аренды за € 250 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает 22-летнего аргентинца в € 2 млн.

В прошлом сезоне Ороско сыграл 29 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.