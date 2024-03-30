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Тренер «Интер Майами» Мартино рассказал о состоянии травмированного Месси

Тренер «Интер Майами» Мартино рассказал о состоянии травмированного Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поделился информацией о состоянии здоровья 36-летнего нападающего американского клуба Лионеля Месси, который ранее травмировал заднюю поверхность бедра.

«Он работает с физиотерапевтами, но на завтрашний матч он не доступен. Он не появится на поле, но мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы он сыграл в следующем. Он работает с медицинским персоналом», — приводит слова Мартино Sport.es.

Месси пропустит матч с «Нью-Йорк Сити», который состоится завтра, 31 марта. Матч начнётся в 2:30 мск.

Напомним, 36-летний футболист уже пропустил две мартовские товарищеские игры сборной Аргентины с Сальвадором и Коста-Рикой.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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