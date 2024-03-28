AS: «Реал» на следующей неделе объявит о продлении контрактов с двумя футболистами

Мадридский «Реал» на следующей неделе намерен объявить о продлении контрактов со своими воспитанниками: защитниками Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, контракты обоих игроков истекают в конце нынешнего сезона. Новые соглашения будут заключены сроком на один год.

Сообщается, что Карло Анчелотти и члены его тренерского штаба довели до сведения руководства клуба, что продление контрактов является разумным, поскольку игроки качественно выполняют все установки на поле.

В текущем сезоне Начо провёл 33 матча за «Реал» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. На счету Васкеса 28 игр во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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