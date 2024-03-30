Стратегический советник «ПСЖ» Луиш Кампуш может быть уволен из-за ухода Мбаппе — Sport.es

Наиболее вероятно, что стратегический советник «ПСЖ» Луиш Кампуш будет уволен из французского гранда в случае, если нападающий Килиан Мбаппе покинет парижский клуб грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, одной из главных причин приглашения Кампуша в «ПСЖ» являлись его доверительные отношения с французским нападающим. Основная задача футбольного функционера заключалась в том, чтобы уговорить Мбаппе пролонгировать трудовое соглашение с «ПСЖ».

Подчёркивается, что после вероятного ухода Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», парижский клуб сменит вектор развития.

Напомним, по информации СМИ, Мбаппе уже объявил тренерскому штабу и партнёрам по команде, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что он подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

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