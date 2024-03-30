Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это всё чушь!» Кристанте — о возможном заговоре игроков «Ромы» против Моуринью

«Это всё чушь!» Кристанте — о возможном заговоре игроков «Ромы» против Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал слухи о том, что футболисты «волков» не были довольны бывшим главным тренером римского клуба Жозе Моуринью и повлияли на его увольнение.

«Хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не существовало заговора против Моуринью. Никогда! Это всё ложь. Футбол работает так, что, когда дела идут плохо, первым под давление попадает тренер, хотя он и не единственный виновник. Так что это очередная чушь. Поверьте мне: мы узнали о том, что происходит, утром в день увольнения Моуринью», — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport.

Напомним, португальский специалист был отправлен в отставку 16 явнаря 2024 года. Он возглавлял «Рому» с июля 2021 года. Под его руководством «волки» выиграли Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Жозе Моуринью заявил о желании тренировать сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android