«Это всё чушь!» Кристанте — о возможном заговоре игроков «Ромы» против Моуринью

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал слухи о том, что футболисты «волков» не были довольны бывшим главным тренером римского клуба Жозе Моуринью и повлияли на его увольнение.

«Хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не существовало заговора против Моуринью. Никогда! Это всё ложь. Футбол работает так, что, когда дела идут плохо, первым под давление попадает тренер, хотя он и не единственный виновник. Так что это очередная чушь. Поверьте мне: мы узнали о том, что происходит, утром в день увольнения Моуринью», — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport.

Напомним, португальский специалист был отправлен в отставку 16 явнаря 2024 года. Он возглавлял «Рому» с июля 2021 года. Под его руководством «волки» выиграли Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

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