Жозе Моуринью заявил о желании тренировать сборную

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о возможной работе в национальной команде.

«Тренировать сборную – моя цель. Может быть, принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки, Кубком Африки. Но ждать этого два года – не знаю… Может быть, однажды это произойдёт», – приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».