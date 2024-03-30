Ороско: стеснялся сниматься в ролике перед матчем с «Зенитом», не привык к такому

Крайний нападающий «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал, как проходили съёмки проморолика к матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 30 марта.

«Я стеснялся сниматься в ролике, так как не привык к такому. В моём колледже, где я был, мы часто выступали, но мне это не нравилось. Суть ролика объяснили», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 14:00 мск.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Зенит» заработал 40 очков и расположился на первой строчке.