Полузащитник «Ростова» Байрамян: вдвойне приятно обыграть «Динамо» на выезде

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ростовчане разгромили «Динамо» со счётом 4:1.

«Самые положительные эмоции после победы в матче с «Динамо». Мы играли против команды, которая идёт в тройке лидеров, где отставание от первого места одно-два очка. Поэтому обыграть «Динамо» на выезде — вдвойне приятно», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка, однако у сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе.