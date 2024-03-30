Почеттино: если мы не выиграем АПЛ с «Челси», то это сделает другой тренерский штаб

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал об амбициях лондонского клуба в английской Премьер-лиге.

«Мы хотим выиграть АПЛ. Да, однажды мы сделаем это. А если нет, то наверняка другой тренерский штаб выиграет её, потому что это обязательно должно произойти.

Наши фанаты должны понимать, что сейчас «Челси» — это новый проект с разными идеями», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 27 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 39 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В 28-м туре подопечные Почеттино встретятся с «Бёрнли». Эта игра состоится сегодня, 30 марта, и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.