Почеттино — о матче с «Бёрнли»: нам нужно выиграть следующую встречу, она самая важная

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче с «Бёрнли» в 30-м туре АПЛ.

«Наша цель – победить в следующем матче. Мы не можем планировать слишком далеко вперёд. Нам нужно выиграть следующую встречу, она самая важная, а затем мы перейдём к следующей.

С учётом всех обстоятельств [травм], самое важное – найти правильный баланс, а для этого нужно пройти через борьбу с нынешними обстоятельствами. Речь идёт о том, что необходимо принимать правильные решения, когда мы выбираем стартовый состав или стратегию на каждую игру», – приводит слова Почеттино Football.London.

В эту субботу, 30 марта, лондонский «Челси» сыграет с «Бёрнли» в 30-м туре английской Премьер-лиги. На данный момент столичный клуб располагается на 11-й строчке таблицы АПЛ с 39 очками, набранными в 27 встречах. «Бёрнли» занимает 19 место с 17 очками за 29 матчей.