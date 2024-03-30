Стали известны имена самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей в мире по итогам нового обновления.
Возглавил рейтинг вратарь «Порту» Диогу Кошта, чья трансферная стоимость оценивается в € 45 млн. На втором месте расположился голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, оценивающийся в € 40 млн. На третьей строчке находится страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель, чья трансферная стоимость также оценивается в € 40 млн.
Топ-10 самых дорогих вратарей в мире:
- Диогу Кошта («Порту», € 45).
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40).
- Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40).
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40).
- Мик Меньян («Милан», € 40).
- Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40).
- Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 35).
- Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», € 35).
- Давид Райя («Арсенал», € 35).
- Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35).
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