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Стали известны имена самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt

Стали известны имена самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей в мире по итогам нового обновления.

Возглавил рейтинг вратарь «Порту» Диогу Кошта, чья трансферная стоимость оценивается в € 45 млн. На втором месте расположился голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, оценивающийся в € 40 млн. На третьей строчке находится страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель, чья трансферная стоимость также оценивается в € 40 млн.

Топ-10 самых дорогих вратарей в мире:

  1. Диогу Кошта («Порту», € 45).
  2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40).
  3. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40).
  4. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40).
  5. Мик Меньян («Милан», € 40).
  6. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40).
  7. Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 35).
  8. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», € 35).
  9. Давид Райя («Арсенал», € 35).
  10. Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35).

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