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Стали известны имена самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей в мире по итогам нового обновления.

Возглавил рейтинг вратарь «Порту» Диогу Кошта, чья трансферная стоимость оценивается в € 45 млн. На втором месте расположился голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, оценивающийся в € 40 млн. На третьей строчке находится страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель, чья трансферная стоимость также оценивается в € 40 млн.

Топ-10 самых дорогих вратарей в мире:

Диогу Кошта («Порту», € 45). Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40). Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40). Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40). Мик Меньян («Милан», € 40). Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40). Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 35). Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», € 35). Давид Райя («Арсенал», € 35). Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35).

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