ЦСКА на выезде разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги, у Ордеги — дубль

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Нигерийская нападающая ЦСКА Франциска Ордега оформила дубль, отличившись на второй и 21-й минутах. На 12-й минуте точный удар с 11-метровой отметки нанесла полузащитница Невена Дамьянович. Камерунская футболистка Габриэль Онгене (22-я минута) и защитница Юлия Плешкова (32-я) довершили разгром хозяек поля.

После этой победе ЦСКА продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Команда набрала 12 очков в четырёх матчах. У «Енисея» — четыре очка в трёх проведённых встречах.