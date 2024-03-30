ЦСКА на выезде разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги, у Ордеги — дубль
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Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
Россия - Суперлига (ж) . 4-й тур
30 марта 2024, суббота. 11:45 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 5
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Ордега – 2' 0:2 Дамьянович – 12' 0:3 Ордега – 21' 0:4 Онгене – 22' 0:5 Плешкова – 32'
Все голы в матче были забиты в первом тайме. Нигерийская нападающая ЦСКА Франциска Ордега оформила дубль, отличившись на второй и 21-й минутах. На 12-й минуте точный удар с 11-метровой отметки нанесла полузащитница Невена Дамьянович. Камерунская футболистка Габриэль Онгене (22-я минута) и защитница Юлия Плешкова (32-я) довершили разгром хозяек поля.
После этой победе ЦСКА продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Команда набрала 12 очков в четырёх матчах. У «Енисея» — четыре очка в трёх проведённых встречах.
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