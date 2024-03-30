Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Чернов: чемпионства «Зенита» не надоели — «Бавария» тоже много побеждает

Игрок «Ростова» Чернов: чемпионства «Зенита» не надоели — «Бавария» тоже много побеждает
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об интересе к Российской Премьер-Лиге.

«Интрига в чемпионате точно радует. Это интересно. Ещё приятно, когда отнимаешь очки у лидеров, нервишки им щекочешь (смеётся).

Чемпионства «Зенита» абсолютно не надоели. Та же «Бавария» или другие клубы тоже много побеждают в чемпионатах. Это тоже интересно. Они достойны этого, поэтому и находятся на первом месте», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. На данный момент лидерство в чемпионате захватил «Зенит», набравший 40 очков после 20 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android