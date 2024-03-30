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Семак: будем надеяться, что с Фернандесом ничего страшного нет

Семак: будем надеяться, что с Фернандесом ничего страшного нет
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированного защитника бело-голубых Марио Фернандеса.

«Как его состояние? Он чувствует себя лучше, проходит обследование. Думаю, в ближайшее время уже станет известен диагноз и мы поймём, насколько он выбыл. Будем надеяться, что ничего страшного нет», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». На момент выхода новости самарский клуб ведёт со счётом 1:0. Бразилец Марио Фернандес не попал в заявку «Зенита» из‑за повреждения, которое получил 23 марта в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» (0:1) в Белграде.

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