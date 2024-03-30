Точилин объяснил большое количество ошибок у «Динамо» в матче с «Ростовом»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о причинах поражения бело-голубых в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«То, что «Динамо» проиграло с крупным счётом «Ростову», — это неожиданно. А так в принципе можно было бы поставить на обе команды на победу, потому что это два клуба, которые после зимнего перерыва показывали достаточно красивый, содержательный футбол. Поэтому любая команда перед игрой имела шансы на успех. «Ростов» в этом плане был лучше готов и это продемонстрировал, особенно в первом тайме.

Большое количество ошибок со стороны «Динамо» связано с тем, что футболисты проигрывали индивидуально и тактически. Игроков накрывали, и тот же первый гол бы забит после прессинга. Личка уже сказал, что у команды была задействована достаточно большая группа футболистов в сборных. Видимо, их отсутствие и то, что они собрались только за день до игры, сказалось на ошибках.

Что означает чемпионская гонка? По очковому разрыву «Динамо» находится в чемпионской гонке. Пока есть теоретические шансы выиграть первенство, они в гонке. Когда они эти шансы потеряют, тогда будут уже вне гонки за чемпионство. То же самое касается «Краснодара» и «Зенита». Мы же не знаем, как сыграют главные конкуренты «Динамо». Может, они потеряют очки, и тогда команда будет находиться в гонке. При этом, может, ещё кто-то подключится в этот момент», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.