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Алексей Миранчук — лучший в «Аталанте» по системе «гол+пас» в 2024 году

Алексей Миранчук — лучший в «Аталанте» по системе «гол+пас» в 2024 году
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Сегодня, 30 марта, полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Наполи» (4:0) в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Миранчук – 26'     0:2 Скамакка – 45'     0:3 Копмейнерс – 88'    

Теперь в активе российского футболиста в 15 матчах за «Аталанту» в 2024 году 10 (3+7) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех игроков клуба из Бергамо, а среди всех футболистов Серии А лучший результат – 11 очков.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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