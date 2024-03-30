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Быстров: «Зенит» играл очень расслабленно, результат с «Крыльями» — потеря

Быстров: «Зенит» играл очень расслабленно, результат с «Крыльями» — потеря
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Играл «Зенит» очень расслабленно. Зная, что у них есть запас прочности, что они могут додавить… Никто из тех, кто вышел на замену, не усилил игру. Если команда хочет обыгрывать соперника, то это нужно делать увереннее. Были только полуподходы какие‑то.

«Крылья» не вышли на прежний уровень после [зимнего] перерыва. «Зенит» должен был брать три очка в этом матче, так что этот результат — потеря», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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