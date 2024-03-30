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Капитан «Ростова» Глебов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона

Капитан «Ростова» Глебов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, что команда намерена победить в каждом матче оставшейся части сезона РПЛ и Fonbet Кубка России.

«Мы вчера вышли с хорошим настроем и в принципе старались всё выполнять, отсюда положительный результат. Цель на сезон – выигрывать все последующие игры, и, конечно, хотелось бы показывать наш футбол, то, что мы тренируем, и то, что мы хотим делать на поле. Если будем всё это выполнять, играть в свой футбол и ещё побеждать, то будет великолепно. Я считаю, что ни с одной командой не будет лёгкой прогулки, в том числе и с «Химками» в Кубке России», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 29 марта, «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура МИР РПЛ.

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