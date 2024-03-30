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ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей в нынешнем сезоне, в которых вёл в счёте

ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей в нынешнем сезоне, в которых вёл в счёте
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Московский ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей в нынешнем сезоне, в которых вёл в счёте. Таким образом, армейцы упустили 18 очков в этих матчах, что является худшим результатом среди команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Армейцы упустили победу, ведя по ходу встречи в два мяча. Игра закончилась со счётом 2:2.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.

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