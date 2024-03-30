«Метц» — «Монако»: Головин стал автором результативной передачи в третьем голе гостей

В эти минуты проходит матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Метц» и «Монако». Команды играют на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 3:0 в пользу монегасков.
На 16-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу бразильцу Вандерсону, который сделал счёт 3:0.
«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков после 26 матчей. «Метц» находится на 17-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59).
- 30 марта 2024
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:22
-
19:17
-
19:12
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:48
-
18:39
-
18:37
-
18:29
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:39