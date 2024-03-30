«Метц» — «Монако»: Головин стал автором результативной передачи в третьем голе гостей

В эти минуты проходит матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Метц» и «Монако». Команды играют на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 3:0 в пользу монегасков.

На 16-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу бразильцу Вандерсону, который сделал счёт 3:0.

«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков после 26 матчей. «Метц» находится на 17-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59).