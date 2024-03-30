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«Метц» — «Монако»: Головин стал автором результативной передачи в третьем голе гостей

«Метц» — «Монако»: Головин стал автором результативной передачи в третьем голе гостей
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В эти минуты проходит матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Метц» и «Монако». Команды играют на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 22-я минута, счёт 3:0 в пользу монегасков.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Метц
Метц
2-й тайм
1 : 4
Монако
Монако
0:1 Минамино – 4'     0:2 Аклиуше – 10'     0:3 Вандерсон – 16'     0:4 Балогун – 76'     1:4 Диалло – 79'    

На 16-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу бразильцу Вандерсону, который сделал счёт 3:0.

«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков после 26 матчей. «Метц» находится на 17-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59).

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