Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не дали «Спартаку» пенальти за фол на Зиньковском

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с участием нападающего «Спартака» Антона Зиньковского и защитника «Урала» Дениса Кулакова во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России. Встреча «Спартака» и «Урала» продолжается в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«У Зиньковского пятка на линии штрафной, и Кулаков на неё наступил. Носок – за линией, пятка – на линии. Контакт приходится на пятку. Для VAR это не явный и очевидный момент. По мне, это пенальти, а они просто не стали вмешиваться, потому что полностью момент не увидели. Для VAR не было стопроцентных доказательств», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.