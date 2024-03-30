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Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не дали «Спартаку» пенальти за фол на Зиньковском

Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не дали «Спартаку» пенальти за фол на Зиньковском
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с участием нападающего «Спартака» Антона Зиньковского и защитника «Урала» Дениса Кулакова во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России. Встреча «Спартака» и «Урала» продолжается в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«У Зиньковского пятка на линии штрафной, и Кулаков на неё наступил. Носок – за линией, пятка – на линии. Контакт приходится на пятку. Для VAR это не явный и очевидный момент. По мне, это пенальти, а они просто не стали вмешиваться, потому что полностью момент не увидели. Для VAR не было стопроцентных доказательств», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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