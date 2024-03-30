Гончаренко: установки тянуть время со «Спартаком» у «Урала» не было

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче 22-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

«Если ты рассчитываешь на победу, начинаешь искать другие моменты. Иногда мы должны были брать паузы и должны были понимать, когда их брать. Если была интенсивность, нам нужно было время, чтобы взять кислород. Но установки тянуть специально время не было», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.