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Гончаренко: установки тянуть время со «Спартаком» у «Урала» не было

Гончаренко: установки тянуть время со «Спартаком» у «Урала» не было
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче 22-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Если ты рассчитываешь на победу, начинаешь искать другие моменты. Иногда мы должны были брать паузы и должны были понимать, когда их брать. Если была интенсивность, нам нужно было время, чтобы взять кислород. Но установки тянуть специально время не было», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.

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