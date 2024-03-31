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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в результативном матче саудовской Про-Лиги

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в результативном матче саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 4:3.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
3 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Аль-Джуваир – 3'     1:1 Митрович – 20'     1:2 Митрович – 27'     1:3 Милинкович-Савич – 42'     1:4 Аль-Давсари – 57'     2:4 Аль-Сабьяни – 64'     3:4 Сес – 78'    

Счёт в матче на третьей минуте матче открыли хозяева. Отличился полузащитник Мусаб Аль-Джуваир с передачи нападающего Карлоса Жуниора. На 20-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович, отличившись с пенальти. На 27-й минуте Митрович оформил дубль. На 42-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Сергей Милинкович-Савич с передачи Рубена Невеша. На 57-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 64-й минуте «Аль-Шабаб» сравнял счёт усилиями полузащитника Хуссейна Аль-Сабьяни. На 79-й минуте сократил отставание хозяев до минимального Ромен Сес.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 71 очко после 25 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке, заработав 28 очков.

В параллельном матче между командами «Аль-Вахда» и «Аль-Фатех» гости одержали победу со счётом 3:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
2 : 3
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
0:1 Тельо – 29'     1:1 Анселмо – 42'     2:1 Анселмо – 51'     2:2 Тельо – 68'     2:3 Al-Shurafa – 73'    
Удаления: нет / Аль-Муса – 90+12'
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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