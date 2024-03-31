«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в результативном матче саудовской Про-Лиги

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Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 4:3.

Счёт в матче на третьей минуте матче открыли хозяева. Отличился полузащитник Мусаб Аль-Джуваир с передачи нападающего Карлоса Жуниора. На 20-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович, отличившись с пенальти. На 27-й минуте Митрович оформил дубль. На 42-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Сергей Милинкович-Савич с передачи Рубена Невеша. На 57-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 64-й минуте «Аль-Шабаб» сравнял счёт усилиями полузащитника Хуссейна Аль-Сабьяни. На 79-й минуте сократил отставание хозяев до минимального Ромен Сес.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 71 очко после 25 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке, заработав 28 очков.

В параллельном матче между командами «Аль-Вахда» и «Аль-Фатех» гости одержали победу со счётом 3:2.