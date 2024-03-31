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Винисиус – лучший игрок Ла Лиги в марте, бразилец обошёл Левандовского

Винисиус – лучший игрок Ла Лиги в марте, бразилец обошёл Левандовского
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Ла Лига объявила победителя в номинации лучшего игрока по итогам марта. Награду получил вингер «Реала» Винисиус Жуниор, на счету которого 5 голов в 3 матчах.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Среди других номинантов были Роберт Левандовски («Барселона»), Браим Мендес («Реал Сосьедад»), Александр Сорлот («Вильярреал») и Горка Гурусета («Атлетик»).

Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

23-летний Винисиус Жуниор — двукратный чемпион Испании (2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (2021/2022), обладатель Суперкубка УЕФА (2022), дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2018, 2022), в составе сборной Бразилии в 2021 году стал серебряным призёром Кубка Америки.

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