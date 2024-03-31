«В этот момент я онемела». Жена Песьякова — о травме мужа в матче «Динамо» — «Ростов»

Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения Песьякова рассказала о состоянии футболиста после повреждения, полученного в выездном матче 22-го тура РПЛ против московского «Динамо» (4:1). На 79-й минуте в момент единственного ответного гола бело-голубых защитник жёлто-синих Умар Сако задел шипами голову своего вратаря, у Песьякова открылось сильное рассечение. После оказания помощи голкипер смог продолжить игру.

«Как себя чувствует Сергей? Он в порядке, слава Богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы. Что я чувствовала, когда увидела кровь на лице Сергея? Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал весёлым голосом, что всё хорошо. Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног», — приводит слова Песьяковой «РБ Спорт».

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. Бело-голубые нанесли в створ ворот Сергея Песьякова 10 ударов, девять из которых голкипер отразил.

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