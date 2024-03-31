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Помазун: в моём контракте с ЦСКА нет запрета на переход в «Спартак». В жизни всё бывает

Помазун: в моём контракте с ЦСКА нет запрета на переход в «Спартак». В жизни всё бывает
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Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий за екатеринбургский «Урал» на правах аренды, ответил на вопросы о гипотетическом переходе в столичный «Спартак».

— Ты игрок ЦСКА. У тебя нет никаких запретов в вопросе возможного перехода в «Спартак»?

— Никаких. В контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет.

— А личных? По типу того, что раз ты игрок ЦСКА, значит никогда не перейдёшь в «Спартак»?

— Всё в жизни бывает, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Напомним, вчера, 30 марта, «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Илья Помазун отыграл весь матч и не пропустил ни одного мяча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

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