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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: нам повезло заработать очко с «Брентфордом»

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: нам повезло заработать очко с «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о минувшем матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:1).

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 90+6'     1:1 Аер – 90+9'    

«Брентфорд» хотел этого [победы] больше, чем мы на протяжении всей игры. После перерыва на матчи сборных мы не показали того высокого уровня игры, который был раньше. Да, нам повезло заработать очко, но если ты выигрываешь, то не стоит упускать матч», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 90+6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник манкунианцев Мэйсон Маунт. Однако на 90+9-й минуте защитник «Брентфорда» Кристоффер Аер сравнял счёт в матче.

После 30 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке.

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