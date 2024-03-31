Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: у «Реала» будет девять дней на подготовку к игре с нами! Это их преимущество

Гвардиола: у «Реала» будет девять дней на подготовку к игре с нами! Это их преимущество
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство плотностью графика своей команды перед грядущим матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится девятого апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем 3 апреля с «Астон Виллой» в 22:15, затем в субботу, 6 марта, с «Кристал Пэлас» в 14:30, в 14:30! (указано московское время. — Прим. «Чемпионата»). После этого, во вторник мы отправимся в Мадрид. У «Реала» же есть девять дней на подготовку, девять дней! Мне нравится думать: «О, дайте мне ещё один день, потому что разница очень велика». Без шансов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде, ответная 17 апреля в Манчестере.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гвардиола: Райс не первый игрок, который не перешёл в «Ман Сити». Его хотели все клубы АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android