Гвардиола: у «Реала» будет девять дней на подготовку к игре с нами! Это их преимущество

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство плотностью графика своей команды перед грядущим матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится девятого апреля.

«Мы играем 3 апреля с «Астон Виллой» в 22:15, затем в субботу, 6 марта, с «Кристал Пэлас» в 14:30, в 14:30! (указано московское время. — Прим. «Чемпионата»). После этого, во вторник мы отправимся в Мадрид. У «Реала» же есть девять дней на подготовку, девять дней! Мне нравится думать: «О, дайте мне ещё один день, потому что разница очень велика». Без шансов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде, ответная 17 апреля в Манчестере.

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