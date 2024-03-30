Гвардиола: Райс не первый игрок, который не перешёл в «Ман Сити». Его хотели все клубы АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Арсеналом» в 30-м туре английской Премьер-лиги признался, что его клуб хотел видеть в своём составе полузащитника «канониров» Деклана Райса. Англичанин перешёл в «Арсенал» перед стартом сезона из «Вест Хэма».

«Много футболистов, которых «Манчестер Сити» хотел бы видеть у себя, но они не решились присоединиться к нам. Райс — не первый игрок, не ставший футболистом моей команды. Это длинный список. Деклан принял своё хорошее решение, желаю ему удачи. Он капитан сборной Англии, молодой игрок, проводящий большое количество матчей. Именно поэтому «Арсенал» так настаивал на этом трансфере», — приводит слова Гвардиолы Goal.

25-летний Райс, согласно данным Transfermarkt, обошёлся «Арсеналу» в € 116, 6 млн. За новую команду он вышел на поле в 39 матчах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.