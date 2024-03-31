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Хави оценил выступление «Барселоны» после победы в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге

Хави оценил выступление «Барселоны» после победы в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о выступлении команды в матче с «Лас-Пальмасом» (1:0) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

«Я доволен и удовлетворён нашей победой сегодня, но мы должны были забивать больше голов. Если бы сегодня мы были чуть более эффективны, то победили бы легко.

Сегодня у нас ещё один «сухой» матч? С самого начала сезона я говорю, что все наши проблемы в обороне вызваны исключительно нашими собственными ошибками. Сейчас же ситуация с игрой в защите улучшилась. Мы смогли улучшить этот компонент в самый важный отрезок сезона. Даже до удаления у соперника нам часто удавалось возвращать мяч. Качественная оборона стала ключом к нашим успехам», – приводит слова Хави Barca Universal.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент в активе «Барселоны» стало 67 очков после 30 матчей. Команда Хави располагается на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков.

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