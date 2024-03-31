«Факел» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз команды встречались в 12-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Факел» одержал победу со счётом 2:1 благодаря голам Ильнура Альшина и Никиты Моцпана. В составе оренбуржцев отличился Дмитрий Воробьёв.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 25 очков в 20 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.