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«Давай ещё!» Игрок «Зенита» Артур — о дебютном голе за сине-бело-голубых

«Давай ещё!» Игрок «Зенита» Артур — о дебютном голе за сине-бело-голубых
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Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс поделился эмоциями после того, как в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1) забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Первый гол в футболке «Зенита!» Давай ещё», — написал Артур в своей социальной сети.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» минувшей зимой за € 15 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на два очка, однако у «быков» есть игра в запасе.

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