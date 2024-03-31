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Защитник «Спартака» Чернов: не удивили слова Абаскаля о боге

Защитник «Спартака» Чернов: не удивили слова Абаскаля о боге
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, сказавшего в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0), что стартовый состав на игру ему подсказывает бог.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Меня не удивили слова Абаскаля о Боге.

Нам пора приглашать священника на стадион, как это было в «Химках»? У меня были такие случаи: и в «Енисее», и в «Крыльях». Это нормально», — приводит слова Чернова Sport24.

Напомним, после 21 матча в Российской Премьер-Лиге красно-белые набрали 32 очка и располагаются на пятой строчке. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Этот матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встреча состоится 7 апреля в 19:30 мск.

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