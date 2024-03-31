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Мурад Мусаев отказался называть самого переоценённого тренера России

Мурад Мусаев отказался называть самого переоценённого тренера России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, кто является самым недооценённым тренером России, а также не стал называть самого переоценённого российского специалиста.

«Кто самый недооценённый тренер России? Не знаю. Осинькин сделал большую работу в молодёжном и юношеском футболе. Воспитал кучу футболистов и добился признания.

Кто самый переоценённый тренер России? Вопрос не ко мне, не могу критиковать коллег», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после отставки Владимира Ивича.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.

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