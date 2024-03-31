«Юные создания встретились на одной драке». Овчинников — о Мусаеве и Галактионове

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о противостоянии главных тренеров московского «Локомотива» и «Краснодара» Михаила Галактионова и Мурада Мусаева. Сегодня, 31 марта, железнодорожники встретятся с «быками» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Галицкий позвал Мусаева ради результата. Иначе зачем он нужен? «Краснодар» просто обязан бороться за чемпионство. При любом тренере. Если сейчас с Мусаевым покатятся вниз, то вопросы только к владельцу.

Да, это молодой тренер, но если считаешь себя молодым — не надо работать в футболе. Он уже достаточно давно занимается своей профессией. Галактионов тоже молод – они почти одногодки. Юные создания встретились на одной драке. Пусть доказывают», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».