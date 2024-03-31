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«Юные создания встретились на одной драке». Овчинников — о Мусаеве и Галактионове

«Юные создания встретились на одной драке». Овчинников — о Мусаеве и Галактионове
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о противостоянии главных тренеров московского «Локомотива» и «Краснодара» Михаила Галактионова и Мурада Мусаева. Сегодня, 31 марта, железнодорожники встретятся с «быками» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Галицкий позвал Мусаева ради результата. Иначе зачем он нужен? «Краснодар» просто обязан бороться за чемпионство. При любом тренере. Если сейчас с Мусаевым покатятся вниз, то вопросы только к владельцу.

Да, это молодой тренер, но если считаешь себя молодым — не надо работать в футболе. Он уже достаточно давно занимается своей профессией. Галактионов тоже молод – они почти одногодки. Юные создания встретились на одной драке. Пусть доказывают», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

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