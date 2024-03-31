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«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин, Якимов, Марков, Максимов.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 20 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

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