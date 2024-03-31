Салихова: болельщикам «Спартака» лучше узнать у Малышева, что сейчас не так с клубом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, чем обусловлены последние не лучшие результаты красно-белых.

«Надо искать проблемы «Спартака» не в атаке, защите и вратаре. Проблемы на поле — последняя стадия. «Спартак» явно не в той фазе, когда достаточно сказать, что команде нужно больше работать и не терять концентрацию. Что не так с клубом, болельщикам лучше спросить у Малышева. Он же провёл два месяца на сборах с командой, наверняка чему-то научился и может сделать выводы», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после рестарта чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.