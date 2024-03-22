Салихова: в «Спартаке» на место Хлусевича с удовольствием привезут очередного Рябчука

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре защитника красно-белых и сборной России Даниила Хлусевича. Напомним, на 20-й минуте матча Россия — Сербия (4:0) за фол на Хлусевиче с поля был удалён сербский защитник ЦСКА Милан Гаич. Арбитр назначил пенальти, к «точке» подошёл Антон Миранчук и забил первый гол в этой встрече.

«Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах, если есть желание прогрессировать. В «Спартаке» на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Сборные играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.