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«Нужна наша корона? Деритесь!» Гвардиола — о настрое игроков «Сити» на матч с «Арсеналом»

«Нужна наша корона? Деритесь!» Гвардиола — о настрое игроков «Сити» на матч с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о настрое своих футболистов в преддверии центрального матча 30-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», который состоится сегодня, 31 марта.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наши игроки, я их знаю. Они всё ещё говорят: «Хорошо, вы хотите отобрать нашу корону? Без проблем, давайте драться. Будем бороться вместе с нашими людьми, если они способны на это», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнётся в 18:30 мск.

После 28 матчей чемпионата Англии «горожане» заработали 63 очка и расположились на третьей строчке. В свою очередь, после 28 туров АПЛ «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место.

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