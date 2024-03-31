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Мэйсон Маунт забил дебютный гол в своём 14-м матче за «Манчестер Юнайтед»

Мэйсон Маунт забил дебютный гол в своём 14-м матче за «Манчестер Юнайтед»
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В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 90+6'     1:1 Аер – 90+9'    

Встреча завершилась вничью — 1:1, а единственный гол манкунианцев на 90+6 минуте забил атакующий полузащитник Мэйсон Маунт. Это его первый забитый мяч в играх за «Манчестер Юнайтед».

25-летний Маунт перешёл в манчестерский клуб из «Челси» в июле прошлого года. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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