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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Брентфордом» из-за гола на 90+9-й минуте

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Брентфордом» из-за гола на 90+9-й минуте
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В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 90+6'     1:1 Аер – 90+9'    

Первый гол в матче был забит на 90+6-й минуте. Его автором стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт. На 90+9-й минут защитник хозяев Кристоффер Аер сравнял счёт.

«Манчестер Юнайтед» сыграл 29 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, в которых набрал 48 очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Брентфорд» имеет в своём активе 26 очков после 29 матчей. Команда находится на 15-й строчке.

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