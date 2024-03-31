Защитник «Арсенала» Салиба — о матче с «Сити»: мы не можем быть довольны ничьей

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Мы не можем быть довольны ничьей, но это нормально, мы извлекаем уроки из некоторых игр. Когда мы не можем победить, мы не должны проигрывать. Это то, что у нас хорошо получилось. Итак, мы уходим с одним очком, но мы недовольны.

Я думаю, что это больше в наших головах, потому что мы знаем, что они лучшая команда в мире. Мы должны быть сосредоточенны всю игру. Мы выступили хорошо. Мы не пропустили. У нас ничего не получилось, но мы счастливы.

Габриэл Магальянс хорош. Он мне очень помогает. Не только он, но и вся команда. Когда мы теряем мяч, все убегают назад. Я думаю, мы все хорошо защищаемся, и это хорошо. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Салиба Sky Sports.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 64 очка в 29 матчах. «Арсенал» набрал 65 очков после аналогичного количества встреч, оказавшись вторым. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков).