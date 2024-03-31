«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ, Гараничев завершил карьеру. Главное к вечеру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, женский «Спартак» одержал первую победу в истории, биатлонист Евгений Гараничев провёл последнюю гонку в карьере. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 31 марта.

Футбол

ЖФК «Спартак» одержал первую победу в истории, разгромив «Крылья Советов»

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Ман Сити», позволив «Ливерпулю» возглавить таблицу АПЛ

Хоккей

Александр Медведев ответил на вопрос, будет ли уволен Ротенберг из СКА

Теннис

Коллинз ответила, пересмотрит ли решение об окончании карьеры из-за титула в Майами

Бокс/ММА

Источник: Тим Цзю проведёт реванш с Себастьяном Фундорой

Баскетбол

«Зенит» уверенно переиграл «Енисей» и приблизился к УНИКСу и ЦСКА в таблице

«Пари» НН уступил МБА и потерял шанс приблизиться к зоне плей-ин

Биатлон

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на ЧР в Тюмени, Казакевич стала второй

Евгений Гараничев в последней гонке в карьере стал победителем мужской эстафеты на ЧР

Лыжи

Вокуев и Канева победили в Мурманском лыжном марафоне на дистанции 50 км

Авто

Макс Ферстаппен: сейчас в «Ред Булл» уже не опасаются, что я уйду

Волейбол

Дмитрий Мусэрский выиграл чемпионат Японии в составе «Сантори Санбёрдс»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» вышли в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Тулицу»

Фигурное катание

Скончалась заслуженный тренер России Наталья Дубинская, воспитавшая Валиеву и Авербуха

Другие

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Суперлиги по гандболу