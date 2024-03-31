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«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ, Гараничев завершил карьеру. Главное к вечеру

«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ, Гараничев завершил карьеру. Главное к вечеру
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, женский «Спартак» одержал первую победу в истории, биатлонист Евгений Гараничев провёл последнюю гонку в карьере. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 31 марта.

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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

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